Halle (Saale)/MZ - Am Anfang waren Zweifel, schließlich hat Anke Dornbach Otto Möhwald nicht mehr kennenlernen können. In dem Jahr, bevor sie 2017 an die Saale kam, um die Sammlungsleitung des Kunstmuseums Moritzburg zu übernehmen, war der hallesche Maler bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Gespräche mit dem Künstler, der in Halle so vielen auch persönlich bekannt war, sind ihr also ebenso wenig möglich gewesen wie eine Unterhaltung mit dessen 2002 tödlich verunglückter Frau Gertraud, der Bildhauerin und Keramikerin. Anke Dornbach wagte sich dennoch daran, die Ausstellung „Gertraud Möhwald & Otto Möhwald“ zu kuratieren. Noch bis zum 17. September ist die Schau in Halles großem Kunstmuseum zu sehen.