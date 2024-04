Prozess gegen mutmaßlichen Täter startet Angeklagter schweigt im Prozess wegen des Totschlags in Sietzsch

Am 31. Oktober 2023 wurde Tino E. in Sietzsch getötet. Nun startete der Prozess am Landgericht. Der Angeklagte äußert sich nicht, die Beweislage ist schwach, erste Indizien gibt es dennoch.