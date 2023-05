Ein 92-Jähriger aus Halle fällt auf einen Kriminellen an der Haustür herein. Was die Polizei in solchen Fällenrät.

Halle (Saale)/MZ - Erneut ist in Halle ein Senior auf einen Kriminellen hereingefallen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, klingelte der Unbekannte am Freitagnachmittag an der Wohnungstür eines 92-jährigen Mannes in Halle-Büschdorf. Er habe um ein Glas Wasser und darum gebeten, die Toilette benutzen zu dürfen. Dabei habe er zügig die Wohnung betreten und sie kurz darauf wieder verlassen. Der 92-jährige Geschädigte stellte dann das Fehlen seiner Geldbörse samt Bargeld fest und alarmierte die Polizei.