Ex-Spitzensportler will OB in Halle werden Andreas Wels präsentiert Fünf-Punkte-Plan für seine OB-Kandidatur in Halle

OB-Kandidat Andreas Wels von „Hauptsache Halle“ will unter anderem neue Investoren und „Sportgroßereignisse“ in die Stadt holen. Was noch in seinem Wahlprogramm steht.