Andreas Silbersack (FDP): Strukturwandel in Sachsen-Anhalt angehen

Er will die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern.

Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater dreier Söhne • Abitur am Thomas-Müntzer-Gymnasium • beim Wandern findet der Jurist Entspannung und Ausgleich • gemeinsam mit seiner Familie betreibt der Hallenser hobbymäßig einen Weinberg in Höhnstedt

Nicht meckern, sondern sich einbringen. Das ist einer der Leitsätze, die Andreas Silbersack schon seit langem selbst beherzigt. Und das nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in vielen Ehrenämtern, die der Hallenser ausfüllt. „Ich kenne dadurch das Land und kann ganz gut beurteilen, wie es den Leuten geht“, so der Vater dreier Söhne, der 2019 in Halle als OB-Kandidat angetreten war.