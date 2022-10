Andrang bei Eröffnung des Impfzentrums am Rennbahnkreuz in Halle

Als erste große Stadt in Sachsen-Anhalt hat Halle wieder ein zentrales städtisches Impfangebot geschaffen. Und das kommt offenbar gut an.

Am Eingang vor dem Impfzentrum Halle bildete sich am Montag eine Schlange.

Halle (Saale)/MZ - Die Eröffnung des neuen städtischen Impfzentrums im Einkaufszentrum „Saalecenter“ am Rennbahnkreuz in Neustadt ist am Montag auf großes Interesse gestoßen. Bereits vor Betriebsbeginn um 10 Uhr war der Wartebereich bei der Anmeldung voll - danach bildete sich vor dem Zentrum eine lange Schlange. „Auch wir wussten nicht, wie unser Angebot angenommen wird. Die große Resonanz heute Morgen freut uns“, sagte Amtsärztin Christine Gröger.

Zum Start des Impfzentrums waren sechs Ärzte und 29 Helfer vom ASB vor Ort. Ab Dienstag soll dann werkstags (montags bis freitags) zunächst von 13 bis 17/18 Uhr geimpft werden. „Sollte der Zuspruch hoch bleiben, sind wir jederzeit in der Lage, das Angebot zu erweitern“, sagte Tobias Teschner, Leiter des Pandemiestabs. Zunächst werde man aber für mindestens eine Woche die Öffnungszeiten beibehalten.

Hans-Jürgen Ramsberger (79) war am Montag der Erste, der im Impfzentrum am Rennbahnkreuz von Dr. Beate Moahaupt gegen das Virus gespritzt wurde. Foto: Dirk Skrzypczak

Impfwillige müssen neben dem Personalausweis auch den Impfpass und die Chipkarte der Krankenkasse sowie nach Möglichkeit auch den ausgefüllten Aufklärungs- und den Anamnesebogen mitbringen. Letzterer kann von der Homepage des Robert-Koch-Instituts heruntergeladen werden. Am Saalecenter stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Die Stadt rät, auch die Stellflächen auf dem Platz zwischen Rennbahnring und Andalusierstraße zu nutzen.

Unterdessen stellen Ärzte fest, dass die Impfnachfrage wieder steigt. „Das hat auch etwas damit zu tun, dass sich das Coronavirus derzeit wieder stark verbreitet. Jeder kennt mittlerweile eine oder mehrere Personen, die infiziert sind“, so Gröger.