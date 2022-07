Halbeitig gesperrt: Polizeieinsatz nach einem Wasserrohrbruch an der Vogelweide in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend ist gegen 18.30 Uhr an der Vogelweide in Halle ein Wasserrohr geplatzt. Das Wasser sprudelte aus der der Fahrbahn. Die Polizei hat die Straße halbseitig zur Absicherung gesperrt. Der Havariedienst Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft stellte das Wasser ab und will nun den Schaden beheben.