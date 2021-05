Amtsärztin im Interview: „Das Infektionsgeschehen ist noch sehr schwankend“

Halle (Saale) - Es ist ein Trend, der den Hallensern Hoffnung macht. Im Stadtgebiet geht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zurück. Innerhalb einer Woche ist der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 181,4 auf 109,34 Fälle gesunken. Hat Halle das Gröbste überstanden? Über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt hat Dirk Skrzypczak mit Amtsärztin Christine Gröger gesprochen.

Die Inzidenzwerte sinken. Ist das ein Zeichen, dass wir das Schlimmste in Halle überstanden haben?

Christine Gröger: Momentan sinken die Zahlen zwar, dennoch ist das Infektionsgeschehen noch sehr schwankend. Eine sichere Prognose lässt sich zur Zeit noch nicht anstellen.

Liegt die positive Entwicklung an den Impfungen oder zeigen die Beschränkungen Wirkung?

Es ist ein Zusammenwirken beider Aspekte. Die Einschränkungen und der sehr gute Fortschritt beim Impfen tragen zu dieser Entwicklung bei.

Wodurch unterscheidet sich die dritte Welle von den anderen Phasen der Pandemie? Sind die Krankheitsbilder andere?

Die dritte Welle begann, als die zweite Welle noch nicht ganz abgeschlossen war. Es gab zwischen den Wellen keine „Erholungsphase“. Die Erkrankten sind jetzt durchschnittlich jünger, allerdings stellen wir auch längere Krankheitsverläufe fest.

Welche Virusvariante bestimmt mittlerweile das Infektionsgeschehen in Halle?

In Halle ist inzwischen die britische Mutation vorherrschend.

Es heißt, alte Menschen und chronisch Kranke sind besonders gefährdet. Nun sind fast alle Bewohner in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Wie macht sich das bemerkbar?

In den Alten- und Pflegeheimen sind gut 73 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile einmal geimpft, rund 69 Prozent haben beide Impfungen erhalten. Seniorenheime als Hotspots - wie es in der ersten und zweiten Welle zu beobachten war - treten gegenwärtig nicht auf. Werden Bewohnerinnen oder Bewohner positiv getestet, sind diese meist nur leicht oder gar nicht krank. Krankenhauszuweisungen aufgrund einer Covid-Erkrankung erfolgen für diese Personengruppe nur noch selten.

Stellen Sie weniger schwere Krankheitsverläufe fest?

Die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe hat sich reduziert. Allerdings lässt sich in den Fällen, in denen eine stationäre Behandlung erforderlich ist, auch feststellen, dass die Behandlungsdauer oft länger ist als in den ersten Wellen.

Es gab Fälle, da haben sich Geimpfte dennoch wieder mit Corona infiziert. Hatten Sie Symptome? Und vor allem: Können Sie das Virus übertragen?

Die Impfung bietet unter optimalen Bedingungen einen Schutz von 95 Prozent. Dies bedeutet, dass fünf Prozent der Geimpften dennoch erkranken. Es gibt bei den trotz Impfung Erkrankten sowohl Personen mit als auch ohne Symptome. Zum Thema Übertragung des Virus durch Geimpfte lässt sich gegenwärtig noch keine belastbare Aussage treffen. Hierzu sind die Ergebnisse der entsprechenden Studien abzuwarten.

Die meisten Infektionen passieren im privaten Umfeld, das sich schwer kontrollieren lässt. Machen die Beschränkungen Sinn, wenn sich viele zu Hause nicht daran halten?

Die Beschränkungen sind erforderlich. Gäbe es die Einschränkungen nicht, würde sich das Infektionsgeschehen umso mehr auch in anderen Lebensbereichen ausdehnen.

Wie laufen die Impfungen in Halle? Wann rechnen Sie damit, dass die Priorisierungen aufgehoben werden?

Die nächste Priorisierungsstufe wird ab 15. Mai 2021 in das Impfprogramm aufgenommen. Ab dann können auch Personen der Prioritätengruppe?3 aus dem Paragraf?4 der Impfverordnung einen Impftermin buchen. Eine vollständige Aufhebung der Priorisierung ist nicht zuletzt abhängig von der Menge der gelieferten Impfstoffe und lässt sich daher aktuell noch nicht absehen.

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes müssen seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeiten. Das verdient großen Respekt. Wie viele Personen sind mit Corona beschäftigt? Ist es Ihnen noch möglich, die Infektionsketten nachzuvollziehen?

Die Anzahl der mit Corona Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter variiert in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Insgesamt sind 116 Personen für Kontaktnachverfolgung, Bescheid-Erstellung, Einwohneranfragen und Statistik tätig. Der Personalbedarf wird fortlaufend der aktuellen Pandemiesituation angepasst. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung wird der Fachbereich Gesundheit seit Beginn der Pandemie auch durch die Bundeswehr unterstützt.

Wie viele Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne?

Derzeit befinden sich 1.432 Personen in Quarantäne. Die Zahl variiert täglich.