Ampel in Kliniken steht auf Grün-Gelb

Halle (Saale) - In der Stadt Halle ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit Stand Donnerstag um 17 Fälle auf 45 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Himmelfahrtstag bei 108,92 und ist um 0,42 Fälle gesunken. Insgesamt gab es aktuell 597 und damit 34 Infizierte weniger als am Mittwoch. Diese Zahlen teilte die Stadt am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.

Krankenhaus-Ampel nun auf Grün-Gelb

In den Krankenhäusern der Stadt wurden demnach 77 Patienten behandelt, davon 59 Hallenser. 28 Patienten lagen auf Intensivstationen. Die positive Entwicklung bei der Zahl der Patienten führt nach Angaben der Stadt dazu, dass die Krankenhaus-Ampel nun auf Grün-Gelb stehe. Das bedeutet: Die Krankenhäuser sind aufgrund von Covid-19-Behandlungen und bedingt durch pandemiebedingte Personalausfälle nur noch in Einzelfällen gezwungen, auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten einzuschränken.

Zum Impffortschritt informiert die Stadt, dass am Mittwoch 2.745 Impfungen durchgeführt worden sind, die Impfquote bei den Erstimpfungen in Stadt und Arztpraxen zusammen lag bei 38,8 Prozent und ist höher als in Sachsen-Anhalt (33,6) und auch als der deutschlandweite Wert (34,3). Die Quote der Zweitimpfungen in Halle lag bei elf Prozent - ebenfalls höher als bundes- und landesweit (beides 10).

Corona-Zahlen in Halle

Die Zahl der Toten lag auch am Donnerstag unverändert bei 344, davon sind 231 mit und 113 an dem Virus gestorben. Bei den am Mittwoch durchgeführten 235 Abstrichen, davon 55 kostenlose Schnelltests, hat es keine positiven Tests gegeben.

In puncto Sicherheit meldet die Stadt am Donnerstag 123 Kontrollen insgesamt, davon in zehn Geschäften, in einem Hotel, in 19 Parkanlagen, fünf Gaststätten, vier Quarantäne-Kontrollen sowie an 55 Haltestellen und 29 bekannten Personen-Treffpunkten. Dabei seien drei Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt registriert worden. (mz)