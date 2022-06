Wo KZ-Häftlinge einst Flugzeuge für Hitlers Luftwaffe montierten Am Rande von Halle: Natur verdeckt heute blutigen Boden der ehemaligen Siebel-Werke

Ein Wachturm, eine Mauer und viel Gestrüpp künden in Halles Froher Zukunft bis heute von einem KZ am Rande der Stadt, in dem einst Zwangsarbeiter für die deutsche Luftwaffe schrauben mussten. Später nutzten die Volkspolizei und die DDR-Justiz das heute überwachsene Gelände.