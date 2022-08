Am Hufeisensee droht Gefahr direkt unter der Wasseroberfläche

Halle (Saale)/MZ - Knapp zwei Monate sind seit dem tödlichen Badeunfall im Hufeisensee vergangen, als eine 26-jährige Frau beim Sprung in den See auf einen Metallgegenstand stieß und einige Tage später ihren schweren Verletzungen erlag. In dieser Woche will die Wasserwacht nun mit einem Sonarboot den Uferbereich nach gefährlichen Objekten absuchen und diese, wenn möglich, bergen. Dabei besteht kein Zweifel, dass es diese gibt.