Am Donnerstag eröffnet Kaufland im Halle-Center Peißen: Was Kunden geboten werden soll

Halle (Saale)/MZ. - Die Anspannung ist ihm nicht anzumerken. Aber Thomas Götze gibt am Mittwochnachmittag unumwunden zu, dass er aufgeregt ist vor der großen Neueröffnung im Halle-Center Peißen an diesem Donnerstag. Götze ist Hausleiter der neuen Kaufland-Filiale. Rund 30.000 Artikel haben seine Mitarbeiter und er in den vergangenen Wochen einsortiert. Die letzten Lieferungen waren für die Nacht angekündigt, so dass die Kunden mit der Eröffnung um 7 Uhr auch Frisches wie Obst und Gemüse vorfinden.