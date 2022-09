Am 9. Oktober läuten zum Gedenken die Kirchenglocken von Halle

Erinnerung: Gedenken an den Anschlag von Halle

Halle (Saale)/MZ - In ganz Halle sollen am 9. Oktober, 12.03 Uhr, zum dritten Jahrestag des Anschlags auf dies Jüdische Gemeinde der Saalestadt die Kirchenglocken läuten. Zu dieser Zeit sollen auch Busse und Bahnen der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) stillstehen. In der Synagoge werden nach einer Schweigeminute unter anderem von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Wortes des Gedenkens gesprochen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.