Das alte Thalia Theater in Halle soll künftig noch stärker genutzt werden. Ein Verein verhandelt mit der Stadt über eine Nutzung des Gebäudes.

Neue Pläne: Was wird aus dem alten Thalia Theater in Halle

Spielstätte in der Nördlichen Innenstadt

Blick au das Puschkinhaus, in dem bald mehr passieren soll.

Halle (Saale)/MZ - Das alte Thalia Theater im hinteren Bereich des Puschkinhauses in der Nördlichen Innenstadt soll künftig noch stärker genutzt werden. Die Stadtverwaltung hat mit dem Verein „freie Spielstätten“ verhandelt, der als neuer Nutzer in das Gebäude einziehen will.