Isihome will sich mit den verbliebenen Mietern in der Schwetschkestraße einigen. Wie der Mieterrat Halle die Situation bewertet.

Halle (Saale)/MZ - Im Problemhaus in der Schwetschkestraße in Halle zeichnet sich eine Lösung ab. Im Beisein des Mieterrats Halle gab es in der vergangenen Woche eine Versammlung mit der Hauseigentümerin, der Isihome-Unternehmensgruppe. Vier von fünf Mietern, die in dem sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus in der südlichen Innenstadt wohnen, nahmen an dem Gespräch teil.