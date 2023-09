Temba Schuh entwickelt seit Jahren neue Quartiere. Der Hallenser berichtet, welche Ansprüche ältere Mieter heute haben und was das kostet.

Altersgerechtes Wohnen: Warum Hausbesitzer aus Halle in Wohnungen umziehen

Der Immobilien-Entwickler lässt in Halle ein neues Mehrfamilien-Haus errichten. Für das barierefreie Wohnen interessieren sich viele Senioren.

Halle/MZ - Das Haus steht schon, jetzt erfolgt der Innenausbau: Der hallesche Immobilien-Entwickler Temba Schuh geht durch die Eingangstür und schaut in einen hohen Schacht. „Hier wird der Fahrstuhl eingebaut“, sagt er. Die ersten Mieter sollen Ende des Jahres in das Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen in Halle-Nietleben einziehen.