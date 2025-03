In vier Wochen soll die Amtszeit von Halles neuem Oberbürgermeister Alexander Vogt beginnen. Die MZ stellt die wichtigsten Personen aus seinem Umfeld vor.

Halle (Saale)/MZ. - Alexander Vogt (parteilos) soll in vier Wochen seinen Posten als Oberbürgermeister von Halle antreten. Doch wer wird dann an der Seite des 46-Jährigen in den Ratshof einziehen? Üblicherweise besetzt das Stadtoberhaupt einige Schlüsselpositionen mit ihm nahestehenden Personen. Im Wahlkampf hat sich Vogt mit einem „Kompetenzteam“ umgeben, das mitunter großen Einfluss auf seine Inhalte genommen hat. Die MZ zeigt auf, welche Persönlichkeiten dem künftigen OB öffentlich und im Hintergrund nahestehen und welche Unterstützerin sich abgewendet hat.