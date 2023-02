Die Gemeinschaftsschule „Kastanienallee“ berichtet, wie es in den Pausen regelmäßig eskaliert. Was die Experten jetzt von der Politik fordern.

Alltag in Neustädter Schule: Schläger werden angefeuert

Jugendkriminalität in Halle

Die Jugendkriminalität in Halle-Neustadt spitzt sich zu. Das belegen aktuelle Zahlen der Polizei.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein neues Phänomen: Wenn sich Schüler in der Pause prügeln, bildet sich sofort eine kleine Traube. Innerhalb weniger Minuten versammeln sich noch mehr Schaulustige und feuern die Schläger mit Rufen an. „Jeder, der sich daran beteiligt, wird von uns angezeigt“, sagt Beatrice Worm, Leiterin der Gemeinschaftsschule „Kastanienallee“ in Halle-Neustadt. Auch Schulschwänzer werden gemeldet. Doch fast täglich käme die Rückmeldung, dass ein Verfahren eingestellt wurde. „Wir wissen nicht mehr weiter“, sagt Worm.