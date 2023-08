Die Stadt will mit dem Laternenfest vom 25. bis 27. August Familien ansprechen. Die Rammstein-Coverband wird auftreten. Warum es das Höhenfeuerwerk und den Bootskorso nicht gibt.

Alle Infos zum Laternenfest in Halle - diese Stars kommen

2020, als das Laternenfest Corona zum Opfer fiel, hingen Laternen am Riveufer. Auch dieses Jahr sollen sie die Promenade schmücken, hofft die Stadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Entscheidung steht. Die Rammstein-Coverband „Völkerball“ wird am 25. August im Rahmen des Laternenfestes in Halle auftreten. Angesichts der Missbrauchsvorwürfe gegen Mitglieder der Originalband hatten verschiedene Akteure die Stadt aufgefordert, das Völkerball-Konzert abzusagen. „Es gibt keinen Grund, den Vertrag aufzulösen. Völkerball hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und selbst jede Form von Gewalt und Missbrauch verurteilt“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz zum Laternenfest (25. bis 27. August). Die Stadt rechnet mit Zehntausenden Besuchern. Die MZ hat die wichtigsten Fakten: