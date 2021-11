Alkoholisiert auf Zweirädern durch Halle gefahren

Halle/MZ - Da eine 42-Jährige torkelnd von einem Elektrokleinstfahrzeug am Samstag, gegen 20.45 Uhr, von dem Zweirad stieg, kontrollierten Polizisten die Frau im Bereich „Große Ulrichstraße“. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die Hallenserin alkoholisiert war.

In der „Talamtstraße“ kontrollierten Beamte am Sonntag, 05.45 Uhr, einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer, weil die Fahrweise unsicher erschien. Der Mann war stark alkoholisiert. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Entnahme einer Blutprobe in beiden Fällen wurde angeordnet und in einer halleschen Klinik durchgeführt. Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Da ein 17-jähriger Radler unsicher fuhr, hielten Polizisten den Jugendlichen Sonntag, 01.20 Uhr, „Am Steintor“ an und kontrollierten ihn. Ein Test ergab, dass der junge Mann mehr als 1,3 Promille intus hatte. Nach einer nötigen Blutprobenentnahme wurde er seinen Eltern übergeben. Eine Anzeige läuft.