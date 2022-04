Alkohol, Drogen, missachtete Vorfahrt: So ist die Polizeibilanz in Halle mit E-Scooter-Fahrern

Alleine etwa 1.100 E-Scooter sind in Halle als Leihfahrzeuge unterwegs. Mit ihrer Zahl nehmen auch die Zwischenfälle zu - noch auf einem niedrigen Niveau.

Am Steintor stehen mehrere E-Scooter. Vorteil der Roller: Für sie gibt es keine festen Leihstationen. Man nutzt sie dort, wo man sie braucht und stellt sie ab, wo man will.

Halle (Saale)/MZ - Sie sind aus dem Stadtgebiet nicht mehr wegzudenken und erfreuen sich großer Beliebtheit: die E-Scooter. Mit den Firmen Tier und Bolt haben zwei große Vermieter derzeit etwa 1.100 dieser Elektroroller in der Innenstadt im Einsatz. Ihr großer Vorteil: Sie können dort genutzt werden, wo sie stehen. Feste Leihstationen gibt es nicht. Allerdings haben mit der gestiegenen Zahl an E-Scootern - Bolt ist neu seit Oktober 2021 in Halle vertreten - auch die Zwischenfälle zugenommen.