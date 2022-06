Alexander Raue (AfD): Deutsche Familien müssen entlastet werden

Er will soziale Brennpunkte entschärfen und Zuwanderung beschränken.

Er ist 48 Jahre alt • wohnt in Nietleben • ist in Halle-Ost aufgewachsen • lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern • ist Diplom-Ingenieur für Bauwesen • mag Radfahren, Schwimmen und die Natur • sitzt seit 2016 im Landtag

Der Plenarsaal im Magdeburger Landesparlament ist Alexander Raue inzwischen bestens bekannt: Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 ist seine Partei aus dem Stand mit 21 Sitzen in den Landtag eingezogen - und mit ihr auch der gelernte Bauingenieur und gebürtige Hallenser Raue. Seine Erfahrungen in den vergangenen fünf Jahren hätten ihm gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit seinen politischen Gegnern schwieriger sein kann als gedacht: „Wir sind mit einer ziemlich großen Fraktion in den Landtag eingezogen. Da war man stolz. Aber auch naiv, zu glauben, dass es uns gelingt, mit anderen Parteien Politik zu machen“, sagt er. Die anderen Parteien hätten die Zusammenarbeit mit der AfD abgeblockt.