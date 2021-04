Akute Gefahr für Frauen und Kinder?

Halle (Saale) - Das Coronavirus ist nicht nur gefährlich, sondern auch angsteinflößend. Die unsichtbare Bedrohung, die überall lauern könnte, aktiviert bei vielen eine tiefe Furcht.

Aber nicht nur das Virus ist unsichtbar und potenziell lebensbedrohlich. Auch häusliche Gewalt wird oft nicht gesehen - außer von den Betroffenen. Und davon gibt es immer mehr. Laut Zahlen des Bundeskriminalamtes wurden 2019 im Durchschnitt mehr als 300?Frauen am Tag Opfer von häuslicher Gewalt. In Zeiten von Pandemie und Lockdown verschärft sich die Lage noch. Umso wichtiger ist es, dass auch die Stadtverwaltung dieses Thema im Blick hat.

Erhöhte Gefährdungslage

In einer Mitteilung der Stadt heißt es dazu: „Es gibt Risikofaktoren, die häusliche Gewalt während der Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen begünstigen können.“ Wie akut die Lage ist, könne man aber während des Lockdowns nicht sicher sagen. Viele Frauen finden gerade über Angebote, die während der Einschränkungen nicht zu Verfügung stehen, ihren Weg zu Beratungs- und Schutzangeboten der Stadt. Nach dem ersten Lockdown stiegen die Anfragen sprunghaft an.

Es sei damit zu rechnen, dass dies auch nach den nächsten Lockerungen der Fall sein wird. Ein aussagekräftiger Vergleich der Zahlen mit denen der Vorjahre ist allerdings nicht möglich. Neben der Pandemie schränkten 2020 auch Baumaßnahmen und personelle Engpässe die Kapazitäten der halleschen Frauenberatung ein. Man geht zwar von einer erhöhten Gefährdungslage aus, rechnet aber auch damit, erst nach Ende des Lockdowns zu weiteren Einsichten zu gelangen.

Höhepunkt lag im November 2020

Anders ist es beim Kindeswohl. Im vergangenen Jahr wurden in Halle Gefährdungsmeldungen aufgenommen, von denen ein gutes Drittel als akute Gefahrensituation eingeschätzt wurden. Ein Höhepunkt lag im November 2020 - eine statistische Auffälligkeit, die durchaus mit dem Beginn des zweiten Lockdowns zu erklären sei. Die Länge der Pandemie und das wetterbedingte Wegfallen von Freiluftaktivitäten könnten die deutliche Verschärfung im Vergleich mit dem ersten Lockdown begründen.

Halle liegt mit seiner Fallzahl in etwa auf dem Niveau von Magdeburg Aber dieser Fakt sollte nicht zum Aufatmen anhalten. Gerade mit Blick auf sogenannte Hochrisikofälle, in denen Frauen und Kinder betroffen sind, würden die „seit Jahren bundesweit vorhandenen Defizite in der Finanzierung des Hilfesystems noch deutlich sichtbarer“ werden. Schuld sei der „Flickenteppich“ an Finanzierungsmodellen für Hilfsstellen. (mz/Phillip Kampert)