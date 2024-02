Aktivisten hatten Fahrräder an etlichen Bäumen angeschlossen. Die Arbeiter nahmen diese ab, als die Bäume bis zum Stumpf abgesägt waren.

Halle/MZ. - Mit entsetzten Blicken beobachten die Aktivisten, wie ein Arbeiter die Kettensäge an einem Baum ansetzt. Krachend fällt er zu Boden. Holzspäne wirbeln durch die Luft. „Es ist so frustrierend, das mit anzusehen“, sagt eine Demonstrantin. Als die nächsten Bäume an der Reihe sind, ruft die Menge noch einmal „aufhören, aufhören“, wird von den Kettensägen aber übertönt. Der Kampf um die 27 Bäume auf dem grünen Hügel hinter dem Opernhaus ist verloren. Die Fläche wird im Laufe des Dienstagvormittags komplett gerodet und damit für den geplanten Hotelneubau vorbereitet.