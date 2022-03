Aktivisten aus Halle fordern: Dreht Putin den Geldhahn zu

Die Bewegung Fridays for Future hat am Samstag mit einer Raddtour zum Kraftwerk Schkopau gegen Pläne protestiert, den Kohleausstieg zu verschieben.

Halle (Saale)/MZ - Auf einer Fahrraddemo von Halle zum Kraftwerk Schkopau haben Aktivisten der Bewegung Fridays for Future gegen Pläne aus der Politik demonstriert, den Kohleausstieg angesichts des Kriegs in der Ukraine zu verschieben. Die neue Bundesregierung hatte als Ziel formuliert, die Nutzung von Braun- und Steinkohle möglichst bis 2030 zu beenden. Man könne sich einen späteren Kohleausstieg nicht leisten, so Laurin Weger, einer der Organisatoren der Demo. Zudem fordern die Aktivisten die Bundesregierung auf, Gas- und Ölimporte aus Russland zu stoppen und damit der Kriegsindustrie Putins den Geldhahn zuzudrehen. Dadurch, dass Deutschland und andere Länder fossile Rohstoffe aus Russland beziehen und dafür Milliarden zahlen, habe Russland erst die Möglichkeit gehabt, die Ukraine anzugreifen. Und statt jetzt kräftig in die Rüstung zu investieren, sollte das Geld für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft eingesetzt werden. Nur so könne man auch global den Frieden gestalten.