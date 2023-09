Das Silbersalz-Festival soll im Oktober Besucher in die Stadt ziehen. Welche Rolle dabei der Kaufhof spielt.

Aktionskünstler aus Barcelona plant Lichtspektakel an der Marktkirche

Diese Visualisierung zeigt, wie Künstler Filip Roca die Markkirche in Szene setzen will.

Halle (Saale)/MZ - 62 Meter sind die beiden markanten Hausmannstürme der Marienkirche auf dem Markt hoch. Zum Silbersalz-Festival vom 25. bis 29. Oktober werden sie durch den international bekannten Aktionskünstler Filip Roca aus Barcelona spektakulär ins Szene gesetzt. Roca will die Ostfront des Gotteshauses zum Festival wie eine große Leinwand für sein Kunstwerk aus Licht, Farben, Formen und Musik nutzen. In den vergangenen Jahren hatte der 35-Jährige mit seinen Inszenierungen bereits in Lyon, Adelaide, Madrid, Moskau und Oslo für Aufsehen gesorgt.