Aktionsbündnis protestiert gegen Mietsteigerungen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Zustände in einem Mehrfamilienhaus in der Großen Steinstraße haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Etwa 170 Demonstranten sind am Samstag durch die Innenstadt von Halle gezogen. Sie forderten „Vermieten verbieten“ und protestierten gegen Luxussanierungen und explodierende Mieten. In der Großen Steinstraße 34 werden derzeit die Bewohner vom neuen Eigentümer der Immobilie vor vollendete Tatsachen gestellt. Ohne Ankündigung hat der Besitzer mit der Sanierung begonnen. Mieter beklagen eine unhaltbare Situation und fürchten, dass sie sich die Mieten bald nicht mehr leisten können.

Die Demonstraten forderten, große Wohnungsanbieter zu enteignen. Foto: Dirk Skrzypczak

„Die große Steinstraße ist in Halle kein Einzelfall. Es gibt einige Beispiele, in denen Mieter der Willkür der Hausbesitzer ausgeliefert sind“, sagte eine Sprecherin des Bündnisses. Die Folge sei, dass auch immer mehr kulturell genutzte Orte verschwinden würden. Für viele Menschen „fresse die Miete“ einen Großteil des monatlichen Einkommens auf. Man fordere daher einen Mietenstopp und die Rückführung von privaten Eigentum in kommunale Trägerschaften. Langfristig müssten Mieten ganz abgeschafft werden.