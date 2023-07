Die Protestaktion der „Klimakleber“ am vergangenen Freitag in Halle stieß bei den Betroffenen größtenteils auf Unverständnis. Warum die Polizei nicht einschritt.

Strassenblockade in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Protestaktion der „Letzten Generation“ am vergangenen Freitag sorgt weiterhin für Diskussionen. Am Vormittag blockierten fünf Mitglieder der Protestgruppe die B100 auf Höhe der Kreuzung Dessauer Straße/Berliner Chaussee. Obwohl die Polizei bereits nach zwei Minuten mit den ersten Einsatzkräften vor Ort war, mussten betroffene Autofahrer bei sommerlichen Temperaturen für knapp zwei Stunden in der prallen Sonne ausharren.