Aids-Hilfe Halle geht in die Schulen: Was wisst ihr über Sex?

Trixi Jenning ist die neue Mitarbeiterin der Aids-Hilfe in Halle. Sie gibt Schülern den Raum, alles zu fragen, was sie wirklich interessiert.

Halle (Saale)/MZ - Was Eltern vielleicht ein wenig Überwindung kostet, ist für Trixi Jenning ein Selbstläufer: Sie spricht mit Jugendlichen über Sex. Worum sich diese Gespräche in Schulklassen oder freiwilligen Gruppen drehen, hängt ganz davon ab, welche Fragen ihr die jungen Leute stellen. „Und bei diesem Thema gibt es immer viele Fragen“, sagt Jenning. Die 25-Jährige arbeitet seit Anfang des Jahres hauptberuflich für die Aids-Hilfe in Halle. Sie hat sich jedoch schon vorher als Ehrenamtliche in dem Verein engagiert und Erziehungswissenschaften an der Uni studiert.