Zum 18. Male lädt „Women in Jazz“ an verschiedene Spielstätten in der Region. Das Publikum darf sich auf hochkarätige Stars freuen – und auf ein besonderes Jubiläum.

Halle (Saale)/MZ - - Es gehört zu den Highlights im halleschen Kulturkalender, und schon in einem Monat ist es wieder soweit: Das internationale Festival „Women in Jazz“ geht vom 3. bis zum 14. Mai an verschiedenen Spielorten in Halle, Merseburg und Bad Lauchstädt über die Bühne. Es ist das 18. seiner Art. Damit, so Halles Kulturbeigeordnete Judith Marquardt bei der Vorstellung des Programms durch Festival-Chef Ulf Herden am Montag in der Händel-Halle, werde das Festival, das mit einem in Deutschland einzigartigen Profil zu den etablierten Größen nationaler und internationaler Jazz-Festivals zählt, volljährig.