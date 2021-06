AfD hat mit Anträgen gegen das linke Kulturzentrum „Reil 78“ in Halle teilweise Erfolg

Blick auf das Haus in der Reilstraße 78 gegenüber vom Zoo.

Halle (Saale) - Schräg gegenüber vom Haupteingang des Bergzoos steht halb verdeckt von großen Bäumen eine bunt bemalte Villa. Es ist die „Reil 78“, benannt nach ihrer Hausnummer auf der Reilstraße. Sie gehört der Stadt und wird seit 20 Jahren von verschiedenen Vereinen für Kultur- und Bildungsveranstaltungen genutzt. Sie gilt als soziokulturelles Zentrum und Treffpunkt der linken Szene in Halle.

Wegen dieses politischen Einschlags sind die Reil 78 und ihre Nutzer der halleschen AfD-Fraktion schon lange ein Dorn im Auge. Es vergeht kaum eine öffentliche Sitzung des Stadtrates, in der nicht ein AfD-Antrag gegen die Reil 78 aufgerufen wird. Doch obwohl alle Anträge bisher immer mit breiter Mehrheit abgelehnt wurden, scheint es, als ob die AfD zumindest einen ersten Teilerfolg erzielt haben könnte. Vorwürfe gegen den Verein „Kubultuburebell“ werden lauter, er habe unerlaubt Graffiti an die Fassade angebracht und politische Botschaften an der Außenmauer müssten entfernt werden. Zuletzt stimmten Teile der CDU-Fraktion sogar einem AfD-Antrag zu, die FDP enthielt sich.

„Die Stadt muss handeln, sonst kommt sie ihrer Verpflichtung nicht nach“

„Es ist weithin sichtbar, die Stadt muss handeln, sonst kommt sie ihrer Verpflichtung nicht nach“, sagt AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Raue. Laut Nutzungsvertrag dürfe die Villa in der Reilstraße nicht bemalt und an der Außenmauer des Grundstücks keine politischen Botschaften angebracht werden. Außerdem müsse das Haus in seinen Ursprungszustand versetzt werden, so Raue.

Die Stadtverwaltung stimmt der AfD zumindest in einem Punkt zu. In einer Stellungnahme schreibt Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur, sogar, dass die Stadt nach einer Abmahnung den Mietvertrag mit Kubultuburebell kündigen könnte. Allerdings sei nicht nachgewiesen, dass der Verein Verursacher der „farblichen Veränderung der Fassade“ gewesen sei. Auch eine Kautionszahlung in Höhe von 25.000 Euro, die die AfD gefordert hatte, könne nicht ohne Zustimmung des Vereins bestimmt werden.

Was bedeutet „Ursprungszustand“?

Unklar ist zudem, was „Ursprungszustand“ bedeutet. Bis zur Besetzung im Sommer 2001 hatte die Villa jahrelang leergestanden. Laut Rathaus-Pressestelle habe sich das Gebäude „in einem nicht vermietbaren Zustand“ befunden. Die Nutzungsberechtigten hätten sich verpflichtet, das Objekt auf eigene Kosten wiederherzustellen. Laut Judith Marquardt plant die Stadt künftig in Zusammenarbeit mit dem Zoo eine neue Gestaltung des Gebäudes.

Auch wenn nicht klar ist, wer die Mauer des Areals besprüht hat, wird deutlich, dass die AfD-Anträge in Reil 78-Kreisen wahrgenommen werden. Nachdem im vergangenen Herbst im Stadtrat ein Antrag „zur Auflösung des Reil 78“ gestellt worden war, prangte kurze Zeit später in dicken weißen Lettern „AfD auflösen!!1!“ auf der Außenmauer des Geländes. Kubultuburebell hat trotz mehrerer Kontaktversuche nicht auf MZ-Anfragen geantwortet. Indes hat die AfD für die nächste Stadtratssitzung einen neuen Antrag vorbereitet. Die Fraktion will, dass die Stadt künftig alternative Nutzungen für das Gelände prüft. (mz)