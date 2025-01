Wahlkampfauftakt Tausende Menschen erwartet: So läuft der Protest gegen die AfD und Alice Weidel in Halle

Mit Alice Weidel will die in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte AfD am Samstag in Halle in den Bundestagswahlkampf starten. Mehrere tausend Gegendemonstranten werden erwartet. Kommt es zu Szenarien wie jüngst beim Bundesparteitag in Riesa?