Mit Alice Weidel will die in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte AfD am Samstag in Halle in den Bundestagswahlkampf starten. Mehrere tausend Gegendemonstranten werden erwartet.

Halle (Saale)/MZ - Die AfD startet am heutigen Samstag ihren Bundestagswahlkampf. Wie beim AfD-Bundesparteitag vor zwei Wochen in Riesa, wird großer Protest mit vielen Demonstranten erwartet. Es wird ein großes Polizeiaufgebot geben.

11.05 Uhr: Hunderte Gegendemonstranten versammeln sich zum Protestzug zur Messe

Am Hauptbahnhof haben sich hunderte Gegendemonstranten zum Protestzug zur Messe versammelt. Gegen 11.30 Uhr soll der Zug sich in Richtung Messe bewegen. Demonstrant Frieder Weigmann ist mit einigen seiner Kollegen von der Diakonie Mitteldeutschland angereist. „Wir wollen ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen“, so Weigmann. Der Protest solle aber friedlich bleiben.

Hunderte Demonstranten versammeln sich am Hauptbahnhof. Foto: Max Hunger

Am Busbahnhof sammeln sich immer mehr Radfahrer für die Fahrrad-Demo zur Messe. Foto: Isabell Sparfeld

11 Uhr: Demonstranten mit Sprechchören an der Messe

An der Messe versammeln sich Demonstranten zu zwei Kundgebungen. Sprechchöre ertönen: "Alle zusammen gegen den Faschismus!"

Demonstranten der Halle-Messe. Foto: Alexander Schierholz

10.55 Uhr: Auch an der Messe formiert sich der AfD-Gegenprotest

11 Uhr soll eine Kundgebung gegen die AfD an der Halle-Messe starten. Am Messebahnhof hat die Polizei ein Wegeleitsysytem eingerichtet.

Am Messebahnhof hat die Polizei ein Wegeleitsysytem eingerichtet. Foto: Alexander Schierholz

Demonstranten an der S-Bahnhaltestelle Halle-Messe. Foto: Alexander Schierholz

10.30 Uhr: Erste Demonstranten versammeln sich am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof in Halle versammeln sich die ersten Menschen zum Protest gegen den AfD-Wahlkampfauftakt in der Messehalle. Bereits eine halbe Stunde vor dem geplanten Start eines Demonstrationszuges in Richtung Messe bereiten dutzende Demonstranten einen Lkw mit Bühne und Transparenten vor. Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen und Beamten vor Ort. Die Stimmung ist ruhig, Straßenbahnen und Autoverkehr sind bislang nicht beeinträchtigt.

Polizisten sichern den Protestauftakt am Hauptbahnhof Halle. Foto: Max Hunger

10.37 Uhr: Am S-Bahnhof Gröbers ist die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen präsent, ebenso in Dieskau.

10.15 Uhr: Zur Kundgebung gegen den AfD-Wahlkampfauftakt in Halle reisen auch hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten aus Leipzig an. Die S-Bahn ist überfüllt.

Die Route der AfD-Gegendemonstranten. Foto: Screenshot/Halle gegen Rechts

Protest gegen die AfD in Halle: Wo und in welchem Ausmaß ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen?

Die Polizei erwartet Behinderungen rund um den Veranstaltungsort am östlichen Stadtrand Halles und rät, längere Fahrzeiten einzuplanen. Die städtischen Verkehrsbetriebe Havag leiten die Buslinien 26 und 43 um.

Am Messegelände sollen zwei Straßen gesperrt werden. Damit bleibt nur eine Straßenzufahrt offen, zudem ist die Messe per S-Bahn erreichbar. „Die Polizei hat uns einen ungehinderten Zugang zugesichert“, sagte Torsten Hahnel vom Bündnis „Halle gegen Rechts“.