Wahlkampfauftakt Tausende wollen in Halle gegen die AfD protestieren

Mit Alice Weidel will die AfD am Samstag in Halle in den Bundestagswahlkampf starten. Mehrere tausend Gegendemonstranten werden erwartet. Kommt es zu Szenarien wie jüngst beim Bundesparteitag in Riesa?