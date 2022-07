Achtung Stau - Warum in Halles Norden ein Loch so groß wie ein Auto in der Straße klafft

Die Arbeiten sorgen auf der wichtigsten Verkehrsader in Trotha für erhebliche Behinderungen. Das Problem liegt in zweieinhalb Metern Tiefe.

In zweieinhalb Metern Tiefe wird in dem Loch gearbeitet.

Halle (Saale)/MZ - Im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen hat mancher Pendler eine unschöne Überraschung erleben: Ohne Ankündigung ist die Trothaer Straße stadtauswärts in Höhe Köthener Straße gesperrt worden. Ein Loch ist in der Straße zu sehen. Im städtischen Baustellenkalender war die Sperrung zunächst nicht aufgeführt, auch sonst gab es zunächst keine Mitteilung. Hier erfahren Sie mehr: