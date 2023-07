Achtjähriger bei Kollision mit Auto in Halle verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Halle ist ein achtjähriger Radfahrer verletzt worden.

Halle (Saale)/MZ - Schreck auf der Silberhöhe: In Halles südlichem Stadtteil ist am Montagvormittag ein Achtjähriger bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad in der Querfurter Straße unterwegs. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Zur Ursache der Kollision machte das Polizeirevier Halle keine Angaben. Auch ist zur Schwere der Verletzungen des Jungen nichts bekannt. Der Achtjährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.