Zwei Grundschüler werden in Halle auf dem Weg vom Hort nach Hause attackiert. Die Täter sollen selbst minderjährig sein. Wie Schule und Eltern reagieren.

Achtjährige in Halle-Neustadt überfallen - Vater ist schockiert

Die betroffenen Kinder besuchen diese Schule in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Halle kommt in Sachen Jugendkriminalität nicht zur Ruhe. Während das Polizeirevier der Stadt am Montag zwei Ermittlungserfolge meldete und mit der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Beschuldigten erwirken konnte, sorgt ein Überfall in Neustadt für Angst bei Kindern und Eltern.