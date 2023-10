Der Umweltaktivist Wolfgang Schuster aus Halle vermutet, dass über einen Regenwasserkanal Fäkalien in die Wilde Saale gelangen. Was das betroffene Krankenhaus dazu sagt.

Umweltaktivist aus Halle schlägt Alarm: Landet Klinikabwasser in der Saale?

Fäkalien in der Wilden Saale?

Wolfgang Schuster aus Halle hat ein Feuchttuch hinter dem Gitter des Regenwasserkanals herausgefischt, der in der Wilden Saale mündet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Wolfgang Schuster bindet ein Seil um das Geländer. Vorsichtig steigt er zum Gitter des Regenwasserkanals an der Ernst-Grube-Straße in Kröllwitz hinab, der in der Wilden Saale mündet. Mit der einen Hand hält er das Seil, mit der anderen eine Greifzange fest. Kaum steht er auf den wackeligen Steinen, wird der Umweltaktivist sofort fündig: Er fischt ein verschmutztes Feuchttuch aus dem Wasser.