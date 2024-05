2023 kamen so viele Autos an den Haken wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Abschleppdienste reiben sich in Halle die Hände

Auch in diesem Jahr hatten Abschleppunternehmen gut zu tun – wie hier in der Kapellengasse. Dort wurden Bäume für ein neues Hotel gefällt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle wurden im vergangenen Jahr so viele Autos abgeschleppt wie seit fünf Jahren nicht mehr. Wie aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Mitbürger hervorgeht, nahmen Abschleppunternehmen 2023 insgesamt 1.902 Fahrzeuge an den Haken. 2019 waren es 1.725.