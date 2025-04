Halles Kultur- und Clubszene hat mit Frank Lausch und Per Jendryschik zwei Menschen verloren, die nicht nur als Musiker auf verschiedenen Bühnen Kultstatus hatten

Trauer in Halles Club- und Kulturzsene

Halle (Saale)/MZ. - Halles Musik- und Kulturszene musste in den vergangenen Tagen gleich zwei traurige Nachrichten verkraften: Mit Frank Lausch und Per Jendryschik hat die Stadtkultur zwei hallesche Originale verloren, die beide in musikalischen Projekten, aber auch außerhalb der Bühnen der Region bekannt waren – ja mehr noch: die Kultstatus hatten.