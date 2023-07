Abschied von der Bühne Reinhard Straube: Letzter Vorhang für Halles berühmten „Hypochonder“

„Hypochonder“ Reinhard Straube steht nach 53 Jahren das letzte Mal auf der Theaterbühne in Halle. Doch so ganz ohne Publikum will der Schauspieler auch künftig nicht sein.