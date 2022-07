In den 1980er Jahren dokumentierte Ines Zimmermann den Verfall in Halle

Die Adler-Apotheke (l.) an der Breite Straße/Ecke Geiststraße: Genau an dieser Stelle (siehe Foto unten) und auch in der Altstadt hat Ines Zimmermann als Kind den Abriss ganzer Häuserzeilen dokumentiert. In der Hand hält sie eine ihrer ersten Kameras - eine vom Jugendweihegeld gekaufte „Praktica“.

(Foto: Katja Pausch)