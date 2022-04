Abiturienten in Halle und dem Saalekreis feiern wieder ihren letzten Schultag

Abiturienten des Burggymnasiums Wettin haben in einem Klassenzimmer einen Turm aus Stühlen gebaut.

Halle (Saale)/MZ - 2020 und 2021 waren für die Abiturjahrgänge bittere Jahre. Der letzte Schultag mit allerlei Schabernack fiel den Corona-Bestimmungen mit strengen Kontaktregeln zum Opfer. Jetzt darf wieder gefeiert werden. In Halle und dem Saalekreis sind Abiturienten seit Stunden damit beschäftigt, Gymnasien zu „schmücken“ und jüngere Jahrgänge mit Programmen zu überraschen.

Der Klassiker: Bunte Luftballons, viel Papier und ein geordnetes Chaos. Bitter: Die jungen Leute müssen auch wieder aufräumen. Foto: Privat

Mitunter geht es in den Schulen hoch und auch wild her. Korridore werden mit Flatterbändern gesperrt, Klassenzimmer umgestaltet. Am Freitagnachmittag werden sich Hunderte Abiturienten aus Halle und dem Saalekreis dann zur traditionellen gemeinsamen Fete auf der Peißnitz treffen. Ab Montag wird es ernst. Dann beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen.

Viel Spaß beim Feten - ein Kommentar von Dirk Skrzypczak

Ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für die Jugend um Verständnis nicht nur bei allen Hallensern bitten. Nach zwei Jahren im Corona-Knebel dürfen die Abiturienten an diesem Freitag mal wieder ausgelassen ihren letzten Schultag feiern. Ich gebe zu, dass manche Verhaltensweisen der jungen Leute Anlass zur Sorge geben könnten. Aber gönnen wir unserer Jugend den Spaß. Lächeln wir, wenn das bunte und ausgelassene Völkchen trötend und singend durch die Stadt zieht, den einen oder anderen von uns mit Papierschlangen oder Konfetti beglückt. Und hoffen wir, dass es die Peißnitz verkraftet, wenn Hunderte Jugendliche dort ab dem Nachmittag feiern. Solange es friedlich bleibt, ist es doch gut.