Am Freitag stand der kleine Elefantenbulle im halleschen Zoo erstmals auf der Waage. Welches Gewicht beim Wiegen des Mini-Dickhäuters angezeigt wurde.

Halle (Saale)/MZ. - Vier Wochen ist der kleine Elefantenbulle im halleschen Bergzoo auf der Welt - an diesem Freitag gelang es den Tierpflegern im Elefantenhaus nun erstmals, den Wonneproppen auf die Waage zu locken. Kein ganz leichtes Unterfangen.

Exakt 100 Kilogramm zeigt die Waage an - laut Zoodirektor Dennis Müller Idealgewicht für Halles Elefantenbaby. Foto: Zoo Halle

Die Aktion erforderte viel Geduld - und viele Leckereien. Das Ergebnis mit exakt 100 Kilogramm indes hat das Team um Zoodirektor und Elefantenkurator Dennis Müller regelrecht begeistert. „Das ist wie aus dem Lehrbuch“, zeigte sich der 40-jährige bekennende Elefantenliebhaber begeistert.

Das Ergebnis deute auf eine vorbildliche körperliche Entwicklung des in der Nacht zum 4. Februar geborenen Elefantenbullen hin. Gleichzeitig verkündete die zoologische Leitung, dass ab sofort das Elefantenhaus täglich ohne Einschränkungen geöffnet sein wird und das noch namenlose Elefantenkalb und seine gesamte Familie für die Besucher dort zu sehen sind.

Auch aus einer Pfütze trinken will gelernt sein. Halles Elefantenbaby übt fleißig, mit seinem Rüssel umzugehen. Foto: Zoo Halle

Mittlerweile ist bei gutem Wetter die gesamte Familie nebst jüngstem Nachwuchs nahezu täglich in den frühen Nachmittagsstunden für ein Weilchen auf der Außenanlage zu erleben. Der kleine Bulle nutzt dies ausgiebig, um die noch neue Umgebung und alles, was sein Rüssel ergreifen kann, zu erkunden und - ganz typisch Baby - auch zu verkosten. Das führt oft zu lustigen und tollpatschigen Szenen, insbesondere wenn er zum Beispiel versucht, aus einer Pfütze zu trinken. Da der Rüssel für den Kleinen noch wie ein Fremdkörper ist, denn es zu beherrschen erst zu erlernen gilt, sieht man ihn häufig fleißig damit üben. Mittlerweile ist auch die gesamte Familie inklusive Großmutter Pori zusammengeführt und im Haus sowie auf der Außenanlage in schöner Eintracht zu erleben.