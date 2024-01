A14 bei Halle nach schwerem Unfall voll gesperrt

Auf der Autobahn hat sich in Höhe Petersberg ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

Feuerwehr und Polizei sind an der Unfallstelle auf der A14 bei Halle im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Auf der A14 bei Halle hat sich am frühen Montagabend offenbar ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sind in Höhe Petersberg in Fahrtrichtung Magdeburg ein Lkw und ein Pkw kollidiert.

MZ-Informationen, nach denen mindestens eine leblose Person eingeklemmt sein soll, konnte die Polizei nicht bestätigen. Der Pkw war unter den Auflieger des Lkw geraten. Die Autobahn wurde in Richtung Norden gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab der Anschlussstelle Tornau ab.