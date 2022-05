9-Euro-Ticket: Havag richtet in Halle extra Verkaufsstellen ein

Für unter zehn Euro einen ganzen Monat Busse und Bahn fahren - nicht nur in und um Halle, sondern in ganz Deutschland. Jetzt gibt die Havag erste Details bekannt.

Halle (Saale)/MZ - Ein Ausflug in den Saalekreis, einkaufen in Leipzig oder Erfurt, eine Tour an die Ostsee: Das soll ab Juni für drei Monate mit einer Abo-Karte möglich sein. Jetzt steht auch fest, wie das 9-Euro-Ticket nach Halle kommt und wie der Rabatt mit Inhabern eines Abos verrechnet wird.