827 junge Leute starten Ausbildung

Seit dem ersten August beginnen viele Menschen eine Ausbildung in einem Betrieb.

Halle (Saale)/MZ - Zum offiziellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August verzeichnet die Handwerkskammer Halle 827 junge Menschen, die eine handwerkliche Lehre beginnen werden. „Die Erfahrung zeigt, dass in den kommenden Wochen noch Verträge hinzukommen. In manchen Unternehmen beginnt die Ausbildung später, oder aber spät entschlossene Schulabgänger unterzeichnen erst jetzt Verträge“, erläutert Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle.

Im vergangenen Jahr gab es Anfang August 607 neue Auszubildende, im Jahr 2019 lag die Zahl bei 746, wie aus einer Mitteilung der Handwerkskammer hervorgeht. Dieser geringe Zahlenanstieg sei umso bemerkenswerter, da Betriebe in der Pandemie kaum Bewerbungsgespräche führen konnten und Berufsorientierung an den Schulen kaum stattfand. Insgesamt geht die Handwerkskammer davon aus, dass die Vorjahreszahlen mit knapp über 1.000 neuen Verträgen im ersten Ausbildungsjahr leicht übertroffen werden.

Ausbildungsstart: Favoriten der früheren Jahre – Friseurin und Konditorin – werden erstmals weniger nachgefragt

„Ich hoffe, dass die jungen Menschen erkannt haben, dass unser Berufsstand auch in Krisenzeiten eine gute Bank ist“, so Keindorf. Insgesamt absolvieren derzeit mehr als 3.000 Lehrlinge eine handwerkliche Ausbildung in der Region. Bei den jungen Frauen sind besonders beliebte Berufe: Kauffrau für Büromanagement, Augenoptikerin, Zahntechnikerin.

Die Favoriten der früheren Jahre – Friseurin und Konditorin – werden erstmals weniger nachgefragt. Am häufigsten werden bei den jungen Männern Ausbildungen als Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik nachgefragt. Hier ist die Nachfrage identisch zu den Vorjahren.

Freie Ausbildungsplätze sind unter www.hwkhalle.de/lehrstellenangebote zu finden.