77 neue Infektionen gemeldet - Ein Todesfall

Halle (Saale)/MZ - - 77 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Montag in Halle (Saale) bekannt geworden, 142 weniger als zum Beginn der Vorwoche. Die Ansteckungsrate der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) sank im Wochenvergleich um 59,49 auf 653,12 Fälle je 100.000 Einwohner, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. 147 Corona-Patienten wurden zu Wochenbeginn in halleschen Krankenhäuser, davon 41 auf Intensivstationen. Ein Hallenser starb an Corona.

Unterdessen sind zum Auftakt der Impfungen von Kindern 401 Hallenser zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 geimpft worden, wie es weiter heißt. Kinder dieser Altersgruppe können auch weiterhin täglich ohne vorherige Terminbuchung zur Impfung in die Heinrich-Pera-Straße kommen. Sie erhalten den Impfstoff von Biontech. Kinder müssen gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten erscheinen, ein Wohnsitz in Halle muss nachgewiesen werden.

In dem Zentrum werden weiter auch Erwachsene geimpft - am Montag noch bis 16 und am Dienstag von 10 bis 16 Uhr. Am Dienstag ist von 16 bis 19 Uhr auch das Impfzentrum in der Burgstraße geöffnet.