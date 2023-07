Mit einem eigenen Tiefkühllager will die Großbäckerei Artiback im Star Park bei Halle weiter expandieren. Ende 2024 soll der Millionen-Bau fertiggestellt sein.

Am laufenden Band: Wie diese Baguettes vorgebacken und dann tiefgefroren verlassen alle Produkte die Großbäckerei.

Halle (Saale)/MZ - Die Tiefkühl-Großbäckerei Artiback will weiter wachsen. Dafür ist am Mittwoch der symbolische erste Spatenstich für ein neues Tiefkühllager – das erste des jungen Unternehmens – am Firmensitz im Industriegebiet Star Park vollzogen worden. Ende kommenden Jahres soll das bis zu 16 Meter hohe Gebäude mit Platz für rund 10.900 Paletten mit tiefgefrorenem Brot, Brötchen oder Baguettes fertiggestellt sein, wie Axel Sehnert, einer der drei Geschäftsführer, bei dem Festakt zum Baustart ankündigte. Die Investition sei mit 12 Millionen Euro veranschlagt.