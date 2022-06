700 Schüler aus Detmold auf Besuch bei August Hermann Francke in Halle

Halle (Saale)/MZ - So viele wissbegierige junge Menschen vor dem Historischen Waisenhaus - August Hermann Francke wäre seinerzeit vollauf begeistert gewesen: Mehr als 700 Schüler der Klassen fünf bis zehn der Detmolder Gesamtschule „August Hermann Francke“ haben sich am Dienstag in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht, um direkt an der Wirkungsstätte des Namensgebers ihrer Schule mehr über dessen Lebenswerk zu erfahren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<